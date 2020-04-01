Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla, MSB'ye ait fabrika ve dikimevlerinde yerli ve milli...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla, MSB'ye ait fabrika ve dikimevlerinde yerli ve milli imkanlarla üretilen;
01.04.2020 08:56 | Son Güncelleme: 01.04.2020 08:56
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla, MSB'ye ait fabrika ve dikimevlerinde yerli ve milli imkanlarla üretilen; çeşitli tipte maske, tulum ve anti-bakteriyel sıvıdan oluşan sağlık malzemeleri, COVID-19 ile mücadele kapsamında İtalya ve İspanya'ya Etimesgut Askeri Havalanından TSK'ya ait uçak ile gönderiliyor. - ANKARA
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Kaynak: İHA