Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla hazırlanan tıbbi yardım tırı, Sırbistan'ın Sancak Bölgesi'ne...
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla hazırlanan tıbbi yardım tırı, Sırbistan'ın Sancak Bölgesi'ne...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı, Sağlık Bakanlığı ve DEİK Türkiye-Sırbistan İş Konseyi'nin organizasyonuyla hazırlanan tıbbi yardım tırı, Sırbistan'ın Sancak Bölgesi'ndeki Novi Pazar kentinde kurulan pandemi hastanesine gitmek üzere İstanbul'dan hareket etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla hazırlanan tıbbi yardım tırı, Sırbistan'ın Sancak Bölgesi'ne...
10.06.2020 13:29 | Son Güncelleme: 10.06.2020 13:48

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı, Sağlık Bakanlığı ve DEİK Türkiye-Sırbistan İş Konseyi'nin organizasyonuyla hazırlanan tıbbi yardım tırı, Sırbistan'ın Sancak Bölgesi'ndeki Novi Pazar kentinde kurulan pandemi hastanesine gitmek üzere İstanbul'dan hareket etti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadeleye destek amacıyla hazırlanan tıbbi yardım malzemelerinin yer aldığı tır yola çıkmadan önce, Esenyurt'taki Sağlık Lojistik firmasının genel merkezinde son hazırlıklar yapıldı.

DEİK Türkiye-Sırbistan İş Konseyi Başkanı Bayram Akgül de yardım malzemelerinin Sancak Bölgesi'ne ulaşmasına lojistik destek sağlayan Sağlık Lojistik'in Üst Yöneticisi Zahit Sağlık ile tırdaki son durumu kontrol etti.

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-Sırbistan İş Konseyi Başkanı Bayram Akgül, Sırbistan'ın Sancak Bölgesi'ne gönderilen tıbbi yardıma ilişkin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye Sırbistan ilişkilerinin tarihi bir zamandan geçtiğini, iki ülkenin Cumhurbaşkanlarının birbirlerine karşı çok saygılı olduğunu ve en ufak bir çağrıda davetlere icabet ettiklerini dile getirdi.

İki ülke lideri arasında son iki yılda 7-8 görüşme gerçekleştiğini belirten Akgül, "DEİK Türkiye-Sırbistan İş Konseyi olarak bu durumdan çok memnunuz. Çünkü ekonomik ilişkilerimiz de gelişiyor. Bizim 1,3 milyar doları aşan bir dış ticaret hacmimiz var. Yeni hedeflerle kısa vadede 2 milyar, orta vadede de 5 milyar dolar ticaret hedefimiz var. Ticari ilişkilerin iyi olması için de siyasi ilişkilerin iyi olması gerekiyor. İyi ilişkilerimizin olduğu ülkelerden biri Sırbistan. Biz de ekonomik büyümeyle, ticaret hacmiyle bu iyi ilişkileri taçlandırmak istiyoruz." diye konuştu.

Bayram Akgül, bu yardımların Sırbistan'ın Sancak Bölgesi'ne gittiğini aktararak, sözlerine şöyle devam etti:

"Sancak Bölgesi, Boşnak Müslüman kardeşlerimizin yaşadığı bir bölge ve Sırbistan ile Türkiye ilişkilerinin iyi olmasında anahtar rol oynayan yerlerden bir tanesi. Türkiye dostu, Türkiye'yi çok seven, akrabalarının büyük bir kısmı Türkiye'de yaşayan bir bölge Sancak. Cumhurbaşkanımız 2017'de gittiği zaman büyük bir sevgiyle karşılandığı, hem Türkiye'yi hem de Cumhurbaşkanımızı çok seven bir bölge Novi Pazar. Sancak Bölgesi'nin en önemli kentlerinden biri. Yardımlar, Novi Pazar'da kurulan pandemi hastanesine gidiyor. Bu hastanenin bazı ihtiyaçları olduğu bilgisi geldi bize. Bizim de DEİK Türkiye-Sırbistan İş Konseyi olarak bazı hazırlıklarımız vardı. Bu ihtiyaçları Sayın Cumhurbaşkanımıza iletince, oradan da olumlu yanıt geldi. Cumhurbaşkanımızın talimatıyla, Sağlık Bakanlığı ve DEİK Türkiye-Sırbistan İş Konseyi'nin bazı üyeleriyle beraber bu yardım tırını organize ettik."

Akgül, tırla gönderilen yardım malzemeleri içinde 10 hasta başı monitörü, 10 pulsoxymetre, 10 UV strerilizasyon lamba, 50 oksijen regülatörü, 10 perfüzyon pompası, 1 video laringoskop, 3 laringoskop, 10 silikon ambu, 3 cerrahi aspiratör, 400 hastane nevresim takımı, 30 yoğun bakım hasta karyolası, 20 bin koruyucu maske, 2 bin koruyucu tulum, Gençlik ve Spor Bakanlığı gençlik merkezlerinde üretilen 1500 siperlik, 30 bin maske, 100 koli 12'li 350 ml el sabunu, 110 koli 60'lı 150 ml el dezenfektanı, 120 koli 12'li ıslak havlu yer aldığını kaydetti.

Bayram Akgül'ün, açıklamasının ardından yardım tırı Sırbistan'ın Sancak Bölgesi'ne doğru yola çıktı. Tırda yer alan tıbbi yardım malzemeleri, cuma günü Novi Pazar'daki pandemi hastanesine teslim edilecek.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

Çorum'da çobanın 'Aslan gördüm' iddiası ekipleri teyakkuza geçirdi Haber
Çorum'da çobanın "Aslan gördüm" iddiası ekipleri teyakkuza geçirdi
Vatandaşların yüzde 73,3'ü Ayasofya'nın ibadete açılmasını istiyor Haber
Vatandaşların yüzde 73,3'ü Ayasofya'nın ibadete açılmasını istiyor
Nişanlısının boğazını keserek öldüren Zehra: Engelliydi, 'Evleniriz ama bana el süremezsin' dedim Haber
Nişanlısının boğazını keserek öldüren Zehra: Engelliydi, 'Evleniriz ama bana el süremezsin' dedim
CHP'li Mahmut Tanal'ın devlet malına zarar verdiği anların videosu tepki çekti Haber
CHP'li Mahmut Tanal'ın devlet malına zarar verdiği anların videosu tepki çekti
Aracıyla çarptığı motosiklet sürücüsünü kanlar içinde gören genç kadın, gözyaşlarına boğuldu Haber
Aracıyla çarptığı motosiklet sürücüsünü kanlar içinde gören genç kadın, gözyaşlarına boğuldu
Fenomen Caner Çalışır kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti Haber
Fenomen Caner Çalışır kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti
Cennet-Cehennem mağaralarına inen 10 milyon liralık asansör tartışma konusu oldu
Cennet-Cehennem mağaralarına inen 10 milyon liralık asansör tartışma konusu oldu
Erdoğan'ın resti sonrası Yunanistan fena tutuştu! Korkuları manşetlerine yansıdı
Erdoğan'ın resti sonrası Yunanistan fena tutuştu! Korkuları manşetlerine yansıdı
41 ilde değişikliğe giden Erdoğan, sağlıkçılar için 'Yük' benzetmesi yapan valiyi görevden aldı
41 ilde değişikliğe giden Erdoğan, sağlıkçılar için "Yük" benzetmesi yapan valiyi görevden aldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, gece vakti 41 ilin valisini değiştirdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, gece vakti 41 ilin valisini değiştirdi
Öğrencileri online sınavdayken cinsel içerikli film izleyen profesör kameralara yakalandı
Öğrencileri online sınavdayken cinsel içerikli film izleyen profesör kameralara yakalandı
Londra'da başarılı operasyonla birbirinden ayrılan siyam ikizleri Türkiye'ye dönüş yaptı
Londra'da başarılı operasyonla birbirinden ayrılan siyam ikizleri Türkiye'ye dönüş yaptı
New York'ta polislerin disiplin kayıtları üzerindeki gizlilik kaldırıldı
New York'ta polislerin disiplin kayıtları üzerindeki gizlilik kaldırıldı
Abdullah Avcı'dan Fenerbahçe iddialarına net cevap: Teklif almadım, alırsam bunu paylaşacağım
Abdullah Avcı'dan Fenerbahçe iddialarına net cevap: Teklif almadım, alırsam bunu paylaşacağım
Çin, koronavirüsün kaynağı olarak gösterilen pangolinleri geleneksel ilaç listesinden çıkardı
Çin, koronavirüsün kaynağı olarak gösterilen pangolinleri geleneksel ilaç listesinden çıkardı
Son dakika: İçişleri Bakanlığı, valiliklere gönderdiği yazıda asker uğurlama konusunda yasağa uymayanlara işlem yapılmasını istedi
Son dakika: İçişleri Bakanlığı, valiliklere gönderdiği yazıda asker uğurlama konusunda yasağa uymayanlara işlem...
Çeyiz hesabında düzenli ödemeyi aksatma hakkı 3'ten 6'ya çıkarıldı
Çeyiz hesabında düzenli ödemeyi aksatma hakkı 3'ten 6'ya çıkarıldı
Portekizli yıldız Ricardo Quaresma, Beşiktaş'a dönmek istiyor
Portekizli yıldız Ricardo Quaresma, Beşiktaş'a dönmek istiyor
Kredi faizlerinin düşmesiyle ilginin arttığı konut sektöründe talebin satışa dönme oranı düşük kaldı
Kredi faizlerinin düşmesiyle ilginin arttığı konut sektöründe talebin satışa dönme oranı düşük kaldı
Galatasaray, karton taraftarları tribünlere yerleştirmeye başladı
Galatasaray, karton taraftarları tribünlere yerleştirmeye başladı
Dünya Sağlık Örgütü, tüm ülkeleri uyardı: Koronavirüs salgını çok daha kötü bir hale geldi
Dünya Sağlık Örgütü, tüm ülkeleri uyardı: Koronavirüs salgını çok daha kötü bir hale geldi
Flamengo, Fenerbahçe'nin gündemindeki Jorge Jesus'un sözleşmesini uzattı
Flamengo, Fenerbahçe'nin gündemindeki Jorge Jesus'un sözleşmesini uzattı
Eski milli kaleci Rüştü Reçber: Uğurcan Çakır Avrupa'ya gidecek ender kalecilerden biri
Eski milli kaleci Rüştü Reçber: Uğurcan Çakır Avrupa'ya gidecek ender kalecilerden biri
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni normalleşme kararlarını açıkladı! İşte madde madde kaldırılan kısıtlamalar
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni normalleşme kararlarını açıkladı! İşte madde madde kaldırılan...
Çoban köpeklerinin, sürüye saldıran kurdu öldürme anı kamerada
Çoban köpeklerinin, sürüye saldıran kurdu öldürme anı kamerada
Fenomen Hakan Kakız, Caner Çalışır'ın tabutunun başında gözyaşlarına hakim olamadı
Fenomen Hakan Kakız, Caner Çalışır'ın tabutunun başında gözyaşlarına hakim olamadı
Milyonların beklediği haber geldi! İşte madde madde kaldırılan tüm yasaklar
Milyonların beklediği haber geldi! İşte madde madde kaldırılan tüm yasaklar
Meclis'te kabul edildi! Bekçiler, zor ve silah kullanma yetkisine sahip olacak
Meclis'te kabul edildi! Bekçiler, zor ve silah kullanma yetkisine sahip olacak
Ferrari'sine alıcı bulamayan Kıvanç Tatlıtuğ, indirim yaptı
Ferrari'sine alıcı bulamayan Kıvanç Tatlıtuğ, indirim yaptı
Polis memuru otomobilinde başından vurulmuş halde ölü bulundu
Polis memuru otomobilinde başından vurulmuş halde ölü bulundu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Engin Altay Halife Hafter Süleyman Soylu Musa Farisoğulları
Magazin Beren Saat Ebru Polat Hande Erçel Gülben Ergen
Spor Ali Koç Fatih Terim Sergen Yalçın Robert Prosinecki Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Bursa Haziran Beşiktaş Operasyon
Şu an buradasınız: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla hazırlanan tıbbi yardım tırı, Sırbistan'ın Sancak Bölgesi'ne... - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.6.2020 13:48:12. #1.14#
title