Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Talimatı Bilecik'te Gıda Denetimi Gerçekleştirildi

Bilecik Belediyesi, Bilecik Ticaret İl Müdürlüğü ve Bilecik Defterdarlığı işbirliğinde Bilecik Kapalı Pazar alanı başta olmak üzere manav ve marketlerde alanında gıda denetimi gerçekleştirildi.

Gerçekleştirilen denetim ile geçtiğimiz hafta kapalı pazar market ve manavlarda fiyatların kontrol edilmesine ilişkin açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı Bilecik'te gerçekleştirilmiş oldu. Mevzuat düzenlemesi kapsamında Ticaret Bakanlığı tarafından 81 il valiliğine gönderilen talimat doğrultusunda Bilecik'teki açık ve kapalı pazar yerlerinde, marketlerde ve manavlarda haksız fiyat artışı denetimleri başladı. Bilecik Ticaret İl Müdürlüğü koordinesinde; Bilecik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve Bilecik Defterdarlığı iş birliği ile pazar alanı, manav ve marketlerde sebze ve meyve fiyatlarındaki artışlarla ilgili denetimler yapıldı.

Yapılan denetimlerde elma, domates, yeşil soğan, marul, biber, kuru soğan, patates, ıspanak gibi 19 ürüne ilişkin denetim yapıldı. Ayrıca 12 ay boyunca en çok tüketilen portakal, elma, biber, domates, kuru soğan, patates ve ıspanak gibi 31 ürünle ilgili olarak Ocak, Şubat ve Mart aylarında bunun yanı sıra mevsimine göre belirlenen aylarda toplamda 39 üründe fiyatlar incelendi.

Öte yandan, ilgili birimler tarafından denetimlerin market, manav ve satış yerlerinde aralıksız devam edeceği bilgisi verildi. - BİLECİK

Kaynak: İHA