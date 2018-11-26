Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Takibindeki Proje Havadan Görüntülendi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yakından takip ettiği 50 milyon liraya mal olan Kentpark projesi tamamlandı.

Çorum Belediyesinin en büyük yatırımları arasında yer alan Kentpark, 213 bin 500 metrekarelik alana inşa edildi. Tüm yaş gruplarından insanların dinlenebileceği, spor yapabileceği ve aileleriyle birlikte huzur içerisinde zaman geçirebileceği Kentpark, ayrıca Çorum'un 100 yıllık yeşil alan ihtiyacını karşılayabilecek şekilde planlandı.

Modern şehircilik anlayışını da yansıtacak olan Kentpark, gündüz görüntüsüyle Çorumluların ve fotoğraf tutkunlarının akınına uğrarken, yapılan aydınlatma çalışmaları sonrası ortaya çıkan gece güzelliğiyle ziyaretçilerine huzurlu bir ortam sunuyor.

Belediye Başkanı Zeki Gül, Kentpark projesinin vatandaşlar tarafından büyük beğeni topladığını ve vatandaşlar tarafından gösterilen rağbetin kendilerini memnun ettiğini söyledi.

Kentpark'ın 213 bin 500 metrekare alana kurulduğunu açıklayan Başkan Gül, içerisinde de 25 bin metrekareden oluşan Türkiye'nin en büyük biyolojik arıtma göletinin bulunduğunu bildirdi.

Kentpark'a 43 bin ağaç dikimi yapıldığını anlatan Başkan Gül, "Ayrıca 35 bin gül ve 35 bin yeşil süs bitkisi dikeceğiz. O zaman daha güzel bir görsellik ortaya çıkacak. İçerisinde sosyal donatıların yanı sıra bisiklet ve yürüme yolları mevcut. Kentpark'ta insanların her türlü ihtiyacına cevap verecek sosyal donatıları yaparak vatandaşlarımızın hizmetine sunduk" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ocak ayındaki Çorum ziyaretinde Kentpark'ın kısa sürede tamamlanarak hizmete açılması yönünde talimat verdiğini kaydeden Başkan Gül, "Biz de yüklenici firmaya 5 ay gibi sürede bitirilmesi talimatı verdik. 24 saat esasına göre çalışarak 180 gün gibi kısa sürede tamamladık. Kentpark'ın açılışını Cumhurbaşkanımızın yapması en büyük arzumuzdur" ifadelerini kullandı. - ÇORUM