Sudan Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Hamid Mumtaz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Sudan Meclisindeki konuşmasının ikili ilişkilerin yansıması olduğunu belirtti.



Mumtaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Sudan ziyareti kapsamında Mecliste konuşma yapmasının iki ülke arasındaki güçlü ilişkilerin ifadesi olduğunu dile getirdi.





Erdoğan'ın Meclise hitabının, Sudan'da hükümet ve vatandaşlar tarafından büyük ilgi gördüğünü belirten Mumtaz, iki ülke arasında stratejik anlaşmaların imzalanmasının ardından yapılan konuşmanın son derece önemli olduğunu ifade etti.





İki günlük ziyaret kapsamında Hartum'a gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sudan Meclisinde konuşmuştu.