Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seslendirdiği doğum günü için hazırlanan video
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seslendirdiği doğum günü için hazırlanan video TBMM - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısına katıldı.
26.02.2020 13:14 | Son Güncelleme: 26.02.2020 13:16
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seslendirdiği doğum günü için hazırlanan video TBMM - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısına katıldı. Toplantının başlangıcında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seslendirdiği doğum günü için hazırlanan videonun gösterimi yapıldı.
Kaynak: AA