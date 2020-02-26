Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seslendirdiği doğum günü için hazırlanan video
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seslendirdiği doğum günü için hazırlanan video

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seslendirdiği doğum günü için hazırlanan video TBMM - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısına katıldı.

26.02.2020 13:14 | Son Güncelleme: 26.02.2020 13:16
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seslendirdiği doğum günü için hazırlanan video

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seslendirdiği doğum günü için hazırlanan TBMM - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı , partisinin TBMM Grup Toplantısına katıldı. Toplantının başlangıcında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seslendirdiği doğum günü için hazırlanan videonun gösterimi yapıldı.

Kaynak: AA


Haber Videosu

: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seslendirdiği doğum günü için hazırlanan video
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