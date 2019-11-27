Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Sarraj'ı kabulü sona erdi
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Sarraj'ı kabulü sona erdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanlık Konseyi Başkanı Fayez Al Sarraj'ı kabulü sona erdi.

27.11.2019 20:57 | Son Güncelleme: 27.11.2019 21:02
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Sarraj'ı kabulü sona erdi

Recep Tayyip Erdoğan'ın, Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanlık Konseyi Başkanı Fayez Al Sarraj'ı kabulü sona erdi.


Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanlık Konseyi Başkanı Fayez Al Sarraj'ı Dolmabahçe Çalışma Ofisinde kabul etti. Basına kapalı bir şekilde saat 17.00'de başlayan kabul saat 20.30 itibariyle sona erdi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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