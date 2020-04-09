Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Sancaktepe'de yapılacağını duyurduğu hastanenin yapım 3. günde de sürüyor Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Sancaktepe'de yapılacağını duyurduğu hastanenin yapım 3. günde de sürüyor Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Havalimanı ve Sancaktepe'deki havaalanının olduğu alanda hastane yapılacağını belirtmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Sancaktepe'de yapılacağını duyurduğu hastanenin yapım 3. günde de sürüyor

İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Havalimanı ve Sancaktepe'deki havaalanının olduğu alanda hastane yapılacağını belirtmişti. Sancaktepe'de yapılacak olan 1000 yataklı hastanenin inşaat çalışmaları üçüncü gününde devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaptığı açıklamada Atatürk Havalimanı alanında bin yataklı hastanenin plan proje çalışmasının devam ettiğini ve Sancaktepe'deki havaalanının olduğu bölgede de bin yataklı hastane yapılacağını belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan hastanelerin 45 günde bitirileceğini ve vatandaşın hizmetine sunulacağını söyledi.

Sancaktepe'de yapılacak hastanenin inşaatı üçüncü gününde de devam ediyor. Sabahın erken saatlerinde inşaat alanına gelen iş makineleri ve kamyonlar inşaat alanında çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: İHA