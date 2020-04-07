Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Sancaktepe'de yapılacağını duyurduğu hastanenin alanı böyle görüntülendi
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Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Sancaktepe

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Sancaktepe'de yapılacağını duyurduğu hastanenin alanı böyle görüntülendi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Sancaktepe'de yapılacağını duyurduğu hastanenin alanı böyle görüntülendi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Havalimanı ve Sancaktepe'deki havaalanının olduğu kısımda hastane yapılacağını belirtti.

07.04.2020 09:00 | Son Güncelleme: 07.04.2020 09:01
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Sancaktepe'de yapılacağını duyurduğu hastanenin alanı böyle görüntülendi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Sancaktepe'de yapılacağını duyurduğu hastanenin alanı böyle görüntülendi

İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Havalimanı ve Sancaktepe'deki havaalanının olduğu kısımda hastane yapılacağını belirtti. Sancaktepe'de 1000 odalı hastanenin yapılacağı alan böyle görüntülendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün yaptığı açıklamada Atatürk Havalimanı alanında hastane proje çalışmasının devam ettiğini ve Sancaktepe'deki havaalanının olduğu kısımda 1000 odalı ve bir katlı hastanenin yapılacağını belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca buraların 45 günde bitirileceğini ve vatandaşın hizmetine sunulacağını söyledi. Sancaktepe'de 1000 yataklı hastanenin yapılacağı alan kameralarca böyle görüntülendi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Sancaktepe'de yapılacağını duyurduğu hastanenin alanı böyle görüntülendi

Kaynak: İHA

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Erdoğan'ın Sancaktepe'de yapılacağını duyurduğu hastanenin alanı böyle görüntülendi
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