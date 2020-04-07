Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Sancaktepe'de yapılacağını duyurduğu hastanenin alanı böyle görüntülendi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Sancaktepe'de yapılacağını duyurduğu hastanenin alanı böyle görüntülendi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Havalimanı ve Sancaktepe'deki havaalanının olduğu kısımda hastane yapılacağını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Sancaktepe'de yapılacağını duyurduğu hastanenin alanı böyle görüntülendi

İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Havalimanı ve Sancaktepe'deki havaalanının olduğu kısımda hastane yapılacağını belirtti. Sancaktepe'de 1000 odalı hastanenin yapılacağı alan böyle görüntülendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün yaptığı açıklamada Atatürk Havalimanı alanında hastane proje çalışmasının devam ettiğini ve Sancaktepe'deki havaalanının olduğu kısımda 1000 odalı ve bir katlı hastanenin yapılacağını belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca buraların 45 günde bitirileceğini ve vatandaşın hizmetine sunulacağını söyledi. Sancaktepe'de 1000 yataklı hastanenin yapılacağı alan kameralarca böyle görüntülendi.

Kaynak: İHA