Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rusya Devlet Başkanı Putin ile Görüşmesi Başladı

Erdoğan ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, MİT Başkanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanılığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da Moskova'ya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rusya Devlet Başkanı Putin'le görüşmesi başladı. Basına açık yapılan görüşmede konuşulanlardan satır başları şöyle:

ERDOĞAN: DAYANIŞMAMIZ BÖLGEYE KATKI SUNACAK

Erdoğan: Turizm ve ticareteki gelişmeler olumlu yönde sürüyor. Bu vesileyle Kerç Boğazı'nda iki geminin çarpışmasında ölenlere rahmet diliyorum. O ölenlerin içinde Türkler de vardı. Bu konudaki hassasiyetinden dolayı Vladimir'e teşekkür ederim.

PUTİN: ERDOĞAN'LA GÖRÜŞMELERİMİZDEN SONUÇ ALIYORUZ

Rusya Devlet Başkanı Putin:Değerli dostum Erdoğan, ülkelerimiz arasındaki ilişkilerin bu noktaya gelmesi sizin katkılarınızla olmuştur. Erdoğan ile sık sık görüşmelerimizin sonucunu alıyoruz. Size başsağlığı diliyorum. Yetkililer ellerinden geleni yapmasına rağmen Kerç'te bir facia yaşandı, hayatını kaybedenler için başsağlığı diliyorum.

Kaynak: AA