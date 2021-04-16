Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ramazan diplomasisi
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ramazan diplomasisi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ramazan diplomasisi
Anadolu Ajansı / Zafer Fatih Beyaz - Haberler | Güncel

Ramazan ayına da yoğun diplomasi trafiği yürüterek başlayan Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, telefonla görüştüğü dünya liderlerinin ramazan ayını tebrik etti.

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Ramazan ayına da yoğun diplomasi trafiği yürüterek başlayan Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, telefonla görüştüğü dünya liderlerinin ramazan ayını tebrik etti.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, ramazan ayının başladığı 12 Nisan'dan bu yana Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz, Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Nijerya Devlet Başkanı Muhammadu Buhari ve Pakistan Başbakanı İmran Han ile telefonda görüştü.

Liderlerin karşılıklı olarak ramazan tebriğinde bulunduğu görüşmelerde, İslam alemi ve tüm dünya için hayırlar getirmesi temenni edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Fatih Beyaz

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