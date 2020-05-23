Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ramazan Bayramı mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ramazan Bayramı mesajı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ramazan Bayramı mesajı yayınladı.
23.05.2020 10:59 | Son Güncelleme: 23.05.2020 11:05
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ramazan Bayramı mesajı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ramazan Bayramı mesajı yayınladı.
Ramazan Bayramı nedir? Ramazan Bayramı ile ilgili hadis ve ayetler neler? Ramazan Bayramı'nda alınacak hediyeler ve bayrama özel beslenme tavsiyeleri nelerdir?
Kaynak: AA