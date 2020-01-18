Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Politico'daki makalesinden: "Avrupa'nın Libya'ya askeri destek verme...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Politico'daki makalesinden: "Avrupa'nın Libya'ya askeri destek verme...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Politico'daki makalesinden: "Avrupa'nın Libya'ya askeri destek verme hususunda daha az istekli olabileceğini düşünürsek, zaten askeri destek sözü vermiş bulunan Türkiye'yle işbirliği yapmak en açık seçenektir.

18.01.2020 11:28 | Son Güncelleme: 18.01.2020 11:28
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Politico'daki makalesinden:

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Politico'daki makalesinden: "Avrupa'nın 'ya askeri destek verme hususunda daha az istekli olabileceğini düşünürsek, zaten askeri destek sözü vermiş bulunan Türkiye'yle işbirliği yapmak en açık seçenektir."

Kaynak: AA
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