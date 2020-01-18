18.01.2020 11:28 | Son Güncelleme: 18.01.2020 11:28

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Politico'daki makalesinden: "Avrupa'nın Libya'ya askeri destek verme hususunda daha az istekli olabileceğini düşünürsek, zaten askeri destek sözü vermiş bulunan Türkiye'yle işbirliği yapmak en açık seçenektir."

Kaynak: AA