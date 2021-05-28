Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın petrol keşfi açıklaması Kırklareli'nde sevinçle karşılandı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın petrol keşfi açıklaması Kırklareli'nde sevinçle karşılandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın petrol keşfi açıklaması Kırklareli'nde sevinçle karşılandı
Anadolu Ajansı / Özgün Tiran - Haberler | Güncel

Kırklareli'ndeki petrol keşfi, kentte memnuniyetle karşılandı.

Kırklareli'ndeki petrol keşfi, kentte memnuniyetle karşılandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın keşfe ilişkin yaptığı açıklama, sevinçle karşılandı. Lüleburgaz ilçesine bağlı Büyükkarıştıran beldesindeki Misinli-2 kuyusu da AA muhabiri tarafından görüntülendi.

Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Soner Ilık, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarını heyecanla izlediklerini söyledi.

Bölgede yaklaşık 5 aydır sürdürülen çalışmalar sonucu petrol kuyusunun bulunduğunu ifade eden Ilık, "Bu güzel haberi Cumhurbaşkanı'mızdan öğrendiğimiz için çok müteşekkiriz. Petrol kuyularının önce ülkemize sonra bölgemize katkıları büyük olacaktır. Şu an herkes heyecanlı, umutlu ve şaşkın, bölgemiz adına hayırlı uğurlu olmasını diliyorum." diye konuştu.

"Türkiye artık bu tür çalışmalara yabancı değil"

Büyükkarıştıran beldesinde yaşayan Muharrem Muntaş da Erdoğan'ın açıklamalarını memnuniyetle karşıladıklarını dile getirdi. Bölgede petrol bulunmasının önemli olduğunu belirten Muntaş, bu tür petrol kuyularının Türkiye'nin gelişmesi, kalkınması ve refahı içinde değerli olduğunu kaydetti.

Yapılan çalışmaların Türkiye'nin petrol anlamında dışa bağımlılığını da azaltacağına dikkati çeken Muntaş, "Çok mutluyuz çünkü ekonomimizi canlandıracak, dışarıya döviz çıkmayacak, ileriye doğru bize çok büyük katkıları olacak." dedi.

Vatandaşlardan Kadircan Özen ise petrol bulunmasının bölge adına önemli bir gelişme olduğunu dile getirdi. Türkiye'de bu tür çalışmalar yapılmasının önemli olduğunu ifade eden Özen, "Bu topraklar bizim topraklarımız, bu toprakların kıymetini ve değerini bilmemiz lazım. Bölge halkı olarak çalışmaları bizde yakından takip ediyoruz. Türkiye artık bu tür çalışmalara yabancı değil." diye konuştu.

İsmail Çakır da keşfin Türkiye'ye katkısının büyük olacağına inandığını söyledi. Yeraltı zenginliklerinin iyi değerlendirilmesi gerektiğini anlatan Çakır, "Vatanımıza, milletimize hayırlısı olsun, biz çok heyecanlıyız. Bu petrol kuyusunun bölgemizin de canlanmasına katkısı olacaktır." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın petrol keşfi açıklaması Kırklareli'nde sevinçle karşılandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın petrol keşfi açıklaması Kırklareli'nde sevinçle karşılandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın petrol keşfi açıklaması Kırklareli'nde sevinçle karşılandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın petrol keşfi açıklaması Kırklareli'nde sevinçle karşılandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgün Tiran

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