Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın PCR testleri negatif çıktı (2) - Haberler
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın PCR testleri negatif çıktı (2)

Demirören Haber Ajansı - Politika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın PCR testleri negatif çıktı (2)

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN AÇIKLAMACumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı. Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi: "Allah'a hamdolsun, son iki gündür yaptırdığımız testler negatif çıktı. Bu süreçte ülkemizin ve dünyanın dört bir yanından dualarıyla, güzel mesajlarıyla bize destek olan kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum. Allah birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi daim kılsın. Eşim Emine Erdoğan Hanımefendi de hamdolsun hastalığı çok hafif belirtilerle geçiriyor. İnşallah kendisinin de testlerinin kısa süre içinde negatif çıkmasını temenni ediyorum. Hastalığın seyrini hassasiyetle takip eden sağlık ekibimize teşekkür ediyor, bu vesileyle tüm sağlık çalışanlarımıza selamlarımı gönderiyorum. Allah yardımcıları olsun. Rabbim'den tüm hastalarımıza en kısa zamanda acil şifalar diliyorum."


Demirören Haber Ajansı - Politika

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