Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oyunu kullanacağı okulda yoğun güvenlik önlemi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oy kullanacağı Üsküdar'da bulunan Saffet Çebi Ortaokulu'nda hazırlıklar tamamlandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oy kullanacağı Üsküdar'da bulunan Saffet Çebi Ortaokulu'nda hazırlıklar tamamlandı. Okulda ve çevresinde yoğun güvenlik önlemi alındı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan oyunu Üsküdar'da bulunan Saffet Çebi Ortaokulu'nda kullanacak. Erdoğan'ın oy kullanacağı okulda hazırlıkla tamamlandı. Okulun içinde ve çevresinde polis tarafından yoğun güvenlik önlemi alındı. - İSTANBUL
Kaynak: İHA
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