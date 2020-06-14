Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önerisiyle üretilen fındıklı simit rağbet görüyor
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önerisiyle üretilen fındıklı simit rağbet görüyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fındıklı simit önerisini hayata geçiren Ordulu işletmeci, talepten memnun kaldı.

14.06.2020 13:38 | Son Güncelleme: 14.06.2020 13:44

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fındıklı simit önerisini hayata geçiren Ordulu işletmeci, talepten memnun kaldı.

Altınordu ilçesinde üç simitçi işletmesi bulunan Bahtiyar Bodur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Ocak 2019'da Ordu'ya yaptığı gezi sırasında, ayrılmadan önce dükkanını da ziyaret ettiğini söyledi.

Bodur, bu ziyarette simit ikramında bulundukları Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da vatandaşlara ve çocuklara simit dağıttığını belirtti.

Ziyarette Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisine öneride bulunduğunu anlatan Bodur, "Sayın Cumhurbaşkanımız 'Simitte neden Ordu'nun da fındığını kullanıp bu ürünü de öne çıkarmıyorsunuz?' önerisi olmuştu. Biz de bu öneri üzerine hemen çalışmalarımıza başladık. Fındığı simitle nasıl buluşturabileceğimizin araştırmalarını yaptık." dedi.

Bodur, çalışmalarının güzel sonuç verdiğini ifade ederek, sade ve susamlı simidin yanı sıra bir süredir fındıklı simidin de üretimini yaptıklarını söyledi.

Toplum tarafından çok sevilen simidi Ordu ve Giresun fındığı ile buluşturmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getiren Bodur, "Şu anda seri şekilde fındıklı simidin üretimini yapıyoruz. Oldukça da talep aldık. Fırına gelen birçok müşterimiz fındıklı simidi tercih ediyor. Fındıklı simidi ürettiğimiz günden bu yana çok rağbet görüyor." diye konuştu.

Bodur, kendilerine bu öneriyi sunan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkürlerini sundu.

Fırında usta olarak çalışan Kemal Bodur da fındıklı simidin sade simitlere göre yapımının biraz vakit aldığını belirterek, her gün yüzlerce fındıklı simit pişirip satışa hazır hale getirdiklerini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önerisiyle üretilen fındıklı simit rağbet görüyor

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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