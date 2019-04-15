Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Nikah Şahidi Olduğu Demirören Ailesinin Düğününde Büyük Talihsizlik

Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören'in kızı Yelda Demirören ile merhum iş insanı Hasan Kalyoncu'nun oğlu Haluk Kalyoncu, Çırağan Sarayı'nda evlendi.

Güzel başlayan gece, hava durumunu göz önünde bulundurmayan organizasyon şirketi Inside Flower and Events BFA Production, konukların kapalı alanda ıslanmalarına neden oldu.

CUMHURBAŞKANI NİKAH ŞAHİDİ OLDU

Gecede çiftin nikah şahitliklerini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan yaptı. Düğüne siyaset, iş, spor, medya, sanat ve cemiyet hayatının önde gelen isimlerinden yaklaşık 2 bin davetli katıldı.

DAVETLİLER MAĞDUR OLDU

Gecenin ilerleyen saatlerinde yağmurun başlamasıyla büyük bir talihsizlik yaşandı. Organizasyonu dahil olmak üzere binlerce lira harcanan düğünde, gelen konuklar yağmurun başlamasıyla kapalı alanda ıslandı. Mağdur olan davetliler düğünden erken ayrıldı.

DEMİRÖREN VE KALYONCU AİLESİ ŞOKE OLDU

Yıllın düğününde bu kadar büyük bir hatanın olmasından ötürü Inside Flower and Events BFA Production firmalarının sonuçtan ötürü ne yapacakları merak konusu oldu. Demirören ve Kalyoncu ailesi, konuklarının yaşadığı talihsiz olandan dolayı büyük şaşkınlık yaşadı.

İşte büyük talihsizliğin yaşandığı düğünden kareler...