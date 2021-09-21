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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, New York'ta İngiltere Başbakanı Johnson'ı kabulü sona erdi

AA / Mehmet Tosun - Haberler | Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, New York'ta İngiltere Başbakanı Johnson'ı kabulü sona erdi

NEW Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Birleşmiş Milletler 76. Genel Kurulu'na katılmak üzere geldiği New York'ta İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ı kabulü sona erdi.

NEW Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Birleşmiş Milletler 76. Genel Kurulu'na katılmak üzere geldiği New York'ta İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ı kabulü sona erdi.

New York'ta yeni açılan Türkevi Binası'ndaki basına kapalı kabul, yaklaşık 40 dakika sürdü.

Kabulde, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ticaret Bakanı Mehmet Muş ve AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım da hazır bulundu.

AA / Mehmet Tosun - Son Dakika Haberleri
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