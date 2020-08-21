Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesi vatandaşlar tarafından sevinçle karşılandı
Vatandaşların Cumhuriyet Meydanı'nda kurulan dev ekrandan açıklamayı izlemesi Vatandaşların Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "müjde" açıklamasını alkışlaması Belediye Başkanı Hilmi Bilgin'in açıklamayı makamından izlemesi SİVAS - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vereceği müjdeyi Sivas'ta...
21.08.2020 17:16 | Son Güncelleme: 21.08.2020 17:20
Vatandaşların Cumhuriyet Meydanı'nda kurulan dev ekrandan açıklamayı izlemesi
Vatandaşların Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "müjde" açıklamasını alkışlaması
Belediye Başkanı Hilmi Bilgin'in açıklamayı makamından izlemesi SİVAS - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vereceği müjdeyi Sivas'ta vatandaşlar, belediye tarafından Cumhuriyet Meydanında kurulan dev ekrandan takip etti.
Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ve vatandaşlar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının ilgiyle izlerken, Fatih Sondaj gemisinin Tuna-1'de başladığı çalışmada 320 milyar metreküp doğal gaz rezervi keşfettiği müjdesini vermesini alkışlarla karşıladı.
Kaynak: AA