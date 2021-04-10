Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesi kuru soğan ve patates üreticilerini sevindirdi
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesi kuru soğan ve patates üreticilerini sevindirdi

Anadolu Ajansı / Cihan Okur - Haberler | Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesi kuru soğan ve patates üreticilerini sevindirdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Toprak Mahsulleri Ofisinin (TMO), ürünlerinin bir kısmı elinde kalan çiftçiden, patates, kuru soğan ve çeltik satın alacağını açıklaması, Amasya'daki çiftçileri sevindirdi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Toprak Mahsulleri Ofisinin (TMO), ürünlerinin bir kısmı elinde kalan çiftçiden, patates, kuru soğan ve çeltik satın alacağını açıklaması, Amasya'daki çiftçileri sevindirdi.

Oluzlu Tarım İşletmesi Yönetim Kurulu Başkanı Celalettin Çelik, AA muhabirine, piyasaların son günlerde düşüşe geçtiğini, alınan kararı sevinçle karşıladıklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aldığı karara bütün üreticiler adına teşekkür eden Çelik, şunları kaydetti:

"Bu kararı gerçekten dört gözle bekliyorduk. Cumhurbaşkanımıza mağduriyetimizi giderdiği için çok teşekkür ediyoruz. Yeni sezonda salgın nedeniyle ihracat kısıtlaması getirilmez, salgının da etkileri azalırsa, inşallah önümüzdeki sezon böyle bir mağduriyet yaşamayız. Şu anda depolarda çok soğan var ama bundan evvel satılmadığı için çoğu içlendi ve çöpe gitti. Şimdi sağ olsunlar, hiç değilse çimlenen soğanların arasından iyi çıkanlar, alınan kararla Toprak Mahsulleri Ofisine verilecek."

TMO'nun belirlediği fiyatların da kendilerini memnun ettiğini dile getiren Çelik, "Elimizde yaklaşık 100-150 ton soğanımız ve 300 ton patatesimiz kaldı. Onu Tarım ve Orman İl Müdürlüğüne bildirdik. Kendimiz bu işi yaptığımız için önlemlerimizi aldık ama vatandaşlarımız çok mağdur durumda. Aldığı kararla bize destek olan Cumhurbaşkanımıza tekrar teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cihan Okur

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