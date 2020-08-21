Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesi, Başkent'te ilgiyle takip edildi
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesi, Başkent'te ilgiyle takip edildi

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın "Türkiye, tarihinin en büyük doğal gaz keşfini Karadeniz'de gerçekleştirdi" açıklaması Başkent'te heyecanla takip edildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesi, Başkent'te ilgiyle takip edildi
21.08.2020 17:23 | Son Güncelleme: 21.08.2020 17:28
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın "Türkiye, tarihinin en büyük doğal gaz keşfini Karadeniz'de gerçekleştirdi" açıklaması Başkent'te heyecanla takip edildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da Dolmabahçe Ofisi'nde gerçekleştirdiği 'Millete Sesleniş' konuşmasında "Türkiye tarihinin en büyük doğal gaz keşfini Karadeniz'de gerçekleştirdi" müjdesini verdi. Kamuoyunun merakla beklediği müjdeye ilişkin yapılan açıklama Ankara'da vatandaşlar tarafından merakla takip edildi. Kahvehanelerde toplanan vatandaşlar televizyon ekranlarından ve telefonlarından Erdoğan'ın açıklamalarını ilgiyle izledi. Kahvehanede toplanan vatandaşlar ve dükkanlarında çalışan esnaf Erdoğan'ın "Türkiye tarihinin en büyük doğalgaz keşfini Karadeniz'de gerçekleştirdi. Fatih sontaj gemimiz Tuna-1'de 320 milyar metreküp doğalgaz keşfetti" sözlerini alkışlar eşliğinde izleyip, takip etti.


- Ankara

Kaynak: DHA

Manşet

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