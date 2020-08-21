Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "müjde" açıklaması sevinçle karşılandı
Kırşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Bahamettin Öztürk'ün açıklamayı izlemesi Bahamettin Öztürk'ün açıklaması Kırşehir Cacabey Meydanı'nda vatandaşların görüşlerini açıklaması KIRŞEHİR - Kırşehir'de vatandaşlar, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Karadeniz'de doğal...
21.08.2020 17:12 | Son Güncelleme: 21.08.2020 17:17
Kırşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Bahamettin Öztürk'ün açıklamayı izlemesi
Bahamettin Öztürk'ün açıklaması
Kırşehir Cacabey Meydanı'nda vatandaşların görüşlerini açıklaması KIRŞEHİR - Kırşehir'de vatandaşlar, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Karadeniz'de doğal gaz keşfine" yönelik "müjde" açıklamasını ilgiyle izledi. Erdoğan'ın televizyonlardan canlı yayınlanan açıklamasının ardından açıklama yapan vatandaşlar, mutluluklarını dile getirdi.
Kaynak: AA