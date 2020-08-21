Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "müjde" açıklaması ilgiyle izlendi
Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde vatandaşlar, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Karadeniz'de doğal gaz keşfine" yönelik "müjde" açıklamasını ilgiyle izledi.
21.08.2020 17:42 | Son Güncelleme: 21.08.2020 18:22
Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde vatandaşlar, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Karadeniz'de doğal gaz keşfine" yönelik "müjde" açıklamasını ilgiyle izledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğal gaz müjdesini, Düziçi ilçesinde esnaf ve vatandaşlar televizyonlardan takip etti.
Vatandaşlar, keşfin ülke için önemli olduğunu belirttiler.
Kaynak: AA