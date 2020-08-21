Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "müjde" açıklaması ilgiyle izlendi - ORDU Çay ocağındaki vatandaşların Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasını izlemesi Bazı vatandaşların açıklama anını cep telefonuyla kaydetmesi Vatandaşlardan Seyit Yıldırım ile röportaj Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "müjde" açıklaması ilgiyle izlendiORDU - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep...

Çay ocağındaki vatandaşların Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasını izlemesi

Bazı vatandaşların açıklama anını cep telefonuyla kaydetmesi

Vatandaşlardan Seyit Yıldırım ile röportaj Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "müjde" açıklaması ilgiyle izlendi

ORDU - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde düzenlediği toplantıda kamuoyunun merakla beklediği "müjdeye" ilişkin açıklama yaptı. Ordu'nun Altınordu ilçesindeki bir çay ocağında vatandaşlar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarını televizyondan takip etti.

Kaynak: AA