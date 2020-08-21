Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "müjde" açıklaması ilgiyle izlendi - ORDU
Çay ocağındaki vatandaşların Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasını izlemesi Bazı vatandaşların açıklama anını cep telefonuyla kaydetmesi Vatandaşlardan Seyit Yıldırım ile röportaj Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "müjde" açıklaması ilgiyle izlendiORDU - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep...
21.08.2020 17:17 | Son Güncelleme: 21.08.2020 17:23
Çay ocağındaki vatandaşların Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasını izlemesi
Bazı vatandaşların açıklama anını cep telefonuyla kaydetmesi
Vatandaşlardan Seyit Yıldırım ile röportaj Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "müjde" açıklaması ilgiyle izlendi
ORDU - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde düzenlediği toplantıda kamuoyunun merakla beklediği "müjdeye" ilişkin açıklama yaptı. Ordu'nun Altınordu ilçesindeki bir çay ocağında vatandaşlar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarını televizyondan takip etti.
Kaynak: AA