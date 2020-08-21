Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "müjde" açıklaması ilgiyle izlendi
Vatandaşların Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasını izlemesi Vatandaşlar ile röportaj MANİSA - Manisa'da kırsal mahallede yaşayan köylüler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan merakla bekledikleri "müjde"yi yayın saatinde köy kahvehanesinde toplanarak aldı.
21.08.2020 16:56 | Son Güncelleme: 21.08.2020 17:12
Vatandaşların Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasını izlemesi
Vatandaşlar ile röportaj MANİSA - Manisa'da kırsal mahallede yaşayan köylüler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan merakla bekledikleri "müjde"yi yayın saatinde köy kahvehanesinde toplanarak aldı.
Kaynak: AA