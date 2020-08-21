Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "müjde" açıklaması ilgiyle izlendi
Vatandaşların Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasını izlemesi Açıklamayı cadde ve sokaklarda cep telefonundan izleyen vatandaşlar Vatandaşlar ile röportaj Açıklamayı iş yerinde izleyen vatandaşlar KAHRAMANMARAŞ - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe...
21.08.2020 16:46 | Son Güncelleme: 21.08.2020 17:14
Vatandaşların Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasını izlemesi
Açıklamayı cadde ve sokaklarda cep telefonundan izleyen vatandaşlar
Vatandaşlar ile röportaj
Açıklamayı iş yerinde izleyen vatandaşlar KAHRAMANMARAŞ - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde düzenlediği toplantıda kamuoyunun merakla beklediği "müjdeye" ilişkin açıklama yaptı. Kahramanmaraş'ta vatandaşlar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarını televizyon ve cep telefonlarından takip etti.
Kaynak: AA