Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "müjde" açıklaması ilgiyle izlendi - ZONGULDAK
Ereğli ilçesinde açıklamayı izleyen vatandaşlar Zonguldak kent merkezinde açıklamayı izleyen vatandaşlar Vatandaşların Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesini alkışlaması Vatandaşlardan İbrahim Başçı ile röportaj ZONGULDAK - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarını vatandaşlar...
21.08.2020 16:21 | Son Güncelleme: 21.08.2020 16:27
Ereğli ilçesinde açıklamayı izleyen vatandaşlar
Zonguldak kent merkezinde açıklamayı izleyen vatandaşlar
Vatandaşların Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesini alkışlaması
Vatandaşlardan İbrahim Başçı ile röportaj ZONGULDAK - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarını vatandaşlar televizyondan ilgiyle izledi, alkışlarla karşılık verdi.
Kaynak: AA