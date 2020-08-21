Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "müjde" açıklaması ilgiyle izlendi - ZONGULDAK
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "müjde" açıklaması ilgiyle izlendi - ZONGULDAK

Ereğli ilçesinde açıklamayı izleyen vatandaşlar Zonguldak kent merkezinde açıklamayı izleyen vatandaşlar Vatandaşların Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesini alkışlaması Vatandaşlardan İbrahim Başçı ile röportaj ZONGULDAK - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarını vatandaşlar...

21.08.2020 16:21 | Son Güncelleme: 21.08.2020 16:27

Ereğli ilçesinde açıklamayı izleyen vatandaşlar

Zonguldak kent merkezinde açıklamayı izleyen vatandaşlar

Vatandaşların Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesini alkışlaması

Vatandaşlardan İbrahim Başçı ile röportaj ZONGULDAK - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarını vatandaşlar televizyondan ilgiyle izledi, alkışlarla karşılık verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'müjde' açıklaması ilgiyle izlendi - ZONGULDAK

Kaynak: AA

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