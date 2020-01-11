Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Michel ile görüşmesi sona erdi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel ile görüşmesi sona erdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel ile görüşmesi sona erdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye ziyaret gerçekleştiren Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel ile Dolmabahçe'deki Cumhurbaşkanlığı ofisinde bir araya geldi.
Saat 15.00 itibariyle başlayan görüşme yaklaşık 2 saat sürdü. Görüşme basına kapalı olarak gerçekleşti.
(Selim Bayraktar/İHA)