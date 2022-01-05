Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi ziyareti sona erdi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi ziyareti sona erdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi ziyareti sona erdi
AA / Mümin Altaş - Haberler | Politika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye yaptığı ziyaret sona erdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye yaptığı ziyaret sona erdi.

Bahçeli'nin Beytepe'deki evinde basına kapalı gerçekleştirilen görüşme 1 saat sürdü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli'nin öğrencilik yıllarına ait kütük defterinin yer aldığı tabloyu ve üzerinde üç hilal bulunan sedef kakma kutu içindeki kitabı MHP liderine hediye etti.

Görüşmenin ardından Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı aracına kadar uğurladı.

Ankara'da kritik zirve! 1 saat 5 dakika süren görüşmeye Erdoğan'ın hediyesi damga vurdu

Ankara'da kritik zirve! 1 saat 5 dakika süren görüşmeye Erdoğan'ın hediyesi damga vurdu

 Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli ile görüşecek

Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli ile görüşecek

 Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Devlet Bahçeli ile saat 14.00'te görüşecek

Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Devlet Bahçeli ile saat 14.00'te görüşecek

AA / Mümin Altaş - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title