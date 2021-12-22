Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Memur-Sen heyetini kabulü

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, kamu görevlilerinin gelir vergisi yükünün kaldırılması, hafifletilmesi yönündeki tekliflerinin hayata geçirilmesinden duydukları memnuniyeti ifade ettiklerini ve ek zam beklentilerini aktardıklarını bildirdi.

Yalçın, sosyal medya hesabından, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Memur-Sen Yönetim Kurulunu kabulüne ilişkin yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımıza kamu görevlilerinin gelir vergisi yükünün kaldırılması/hafifletilmesi yönündeki teklifimizin hayata geçirilmesinden dolayı memnuniyetimizi ifade ettik. Ek zam beklentimizi aktardık. Gelir vergisine ilişkin uygulanacak istisna olumlu olmakla birlikte sosyal adaletin gelir dağılımında sağlanması noktasında bazı sorunlar/sıkıntılar içerdiğini, düzenlemeyle, kısmi artışlarla az kazanana az, çok kazanana çok ilave gelir yansıtılacağını ifade ettik. Gelir vergisinde yapılan düzenleme ile ortaya çıkan eşitsizliğin giderilmesi başta olmak üzere kamu görevlilerinin alım gücünü artıracak, adil gelir dağılımını sağlayacak ek zam/ilave ödemenin bir an önce gerçekleştirilmesi noktasında hassasiyetlerimizi dile getirdik. Toplu sözleşme hükmümüz gereği 3600 ek gösterge/ek göstergeler ve sözleşmelilerin kadroya geçirilmesi konusunda atılacak adımlara ilişkin sürecin hızlandırılması noktasında beklentilerimizi paylaştık. Ek zam dahil tekliflerimiz için Çalışma Bakanı ile bir araya geleceğiz."

AA / Ferdi Türkten - Son Dakika Haberleri

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