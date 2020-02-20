Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Libya UMH Başkanlık Konseyi Başkanı Sarraj'ı kabulü sona erdi
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başkanlık Konseyi Başkanı Fayez Al Sarraj'ı kabul etti.
20.02.2020 21:40 | Son Güncelleme: 20.02.2020 21:40
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başkanlık Konseyi Başkanı Fayez Al Sarraj'ı kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde yaklaşık 2 saat süren kabul, basına kapalı gerçekleştirildi.
Kaynak: AA