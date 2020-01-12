Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Libya UMH Başkanlık Konseyi Başkanı Serrac'ı kabulü sona erdi
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Libya UMH Başkanlık Konseyi Başkanı Serrac'ı kabulü sona erdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz es-Serrac'ı kabulü sona erdi.

12.01.2020 17:42 | Son Güncelleme: 12.01.2020 17:42
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Libya UMH Başkanlık Konseyi Başkanı Serrac'ı kabulü sona erdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz es-Serrac'ı kabulü sona erdi.

Dolmabahçe Cumhurbaşkanlığı Ofisi'nde basına kapalı gerçekleşen kabul, yaklaşık 2 saat 30 dakika sürdü.

Kaynak: AA
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