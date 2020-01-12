Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Libya UMH Başkanlık Konseyi Başkanı Serrac'ı kabulü sona erdi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz es-Serrac'ı kabulü sona erdi.
12.01.2020 17:42 | Son Güncelleme: 12.01.2020 17:42
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz es-Serrac'ı kabulü sona erdi.
Dolmabahçe Cumhurbaşkanlığı Ofisi'nde basına kapalı gerçekleşen kabul, yaklaşık 2 saat 30 dakika sürdü.
Kaynak: AA