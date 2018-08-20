Başkan Erdoğan'a, Kurban için Özel Yetiştirilmiş 1,5 Tonluk Dana Gönderildi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, kurban edeceği kurbanlık Trakya bölgesinde özel yetiştirilen 1,5 tonluk dana oldu.

ERDOĞAN, KURBANLIĞINI TEKİRDAĞ'DAN ALDI

Kurban Bayramı nedeniyle Başkan Recep Tayyip Erdoğan kurbanlığını Tekirdağ'ın Çorlu ilçesine bağlı Şahpaz Mahallesi'nden aldı. AK Parti Çorlu İlçe Başkanı Yavuz Uylaş ve yönetimi ile Şahpaz Muhtarı Recep Soydan tarafından Çengeloğlu Çiftliğinden teslim alınan 1,5 ton ağırlığındaki büyükbaş kurbanlık Bursa'ya yola çıktı.

"ÖZEL OLARAK YETİŞTİRDİĞİMİZ KURBANLIĞIMIZI SEVK ETTİK"

Çengeloğlu Besicilik sahibi Musa Çengeloğlu, özel olarak yetiştirdiğini belirterek, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a özel olarak yetiştirmiş olduğumuz Şarelo ırkı 1,5 ton ağırlığındaki kurbanlığımızı sevk ettik. Cumhurbaşkanımıza ve Tarım Bakanlığımıza çiftçilerimize vermiş oldukları destekten dolayı teşekkür ediyorum. Allah kurbanlarını kabul etsin" dedi.

1,5 ton ağırlığındaki büyükbaş kurbanlığın ücreti ise gizli tutuldu.