Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kritik Amerika Ziyareti Özel Yayını
Amerika'nın Sesi özel yayınında, Başkan Trump ve Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında gerçekleşen görüşmede masaya yatırılan konuları, anlaşmaya varılan, anlaşılamayan konuların neler olduğunu deneyimli muhabirleriyle değerlendirdi.
14.11.2019 08:46 | Son Güncelleme: 14.11.2019 08:47
Amerika'nın Sesi özel yayınında, Başkan Trump ve Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında gerçekleşen görüşmede masaya yatırılan konuları, anlaşmaya varılan, anlaşılamayan konuların neler olduğunu deneyimli muhabirleriyle değerlendirdi
Kaynak: DailyMotion.com
Haber Videosu: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kritik Amerika Ziyareti Özel Yayını