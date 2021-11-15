Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konvoyu ambulansa yol verdi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konvoyu ambulansa yol verdi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konvoyu ambulansa yol verdi

Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konvoyu, Kısıklı'daki konuttan çıktığı sırada yolda ambulansla karşılaştı.

ANKARA (İHA) - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konvoyu, Kısıklı'daki konuttan çıktığı sırada yolda ambulansla karşılaştı. Erdoğan'ın konvoyu ambulansa yol verdi, ardından ambulansın geçişinden Atatürk Havalimanı'na doğru ilerledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'ya gitmek üzere saat 12.00 sırlarında Kısıklı'daki konutundan ayrıldı. Bu sırada konvoy yolda ambulansa denk geldi. Erdoğan'ın konvoyu bekleyerek ambulansa yol verdi. Ambulansın geçişinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'ya gitmek üzere Atatürk Havalimanı'na ilerledi. Erdoğan'ın uçağı saat 12.40'ta Ankara'ya hareket etti.

(Emre Sertdemir - Ömer Karaoğlu/İHA)

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konvoyu ambulansa yol verdi

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konvoyu ambulansa yol verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Memur-Sen Büyük Türkiye Buluşması'nda konuştu: (3)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Memur-Sen Büyük Türkiye Buluşması'nda konuştu: (3)

 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Memur-Sen Büyük Türkiye Buluşması'nda konuştu: (1)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Memur-Sen Büyük Türkiye Buluşması'nda konuştu: (1)

 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çanakkale'de toplu açılış töreninde konuştu: (4)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çanakkale'de toplu açılış töreninde konuştu: (4)

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
title