Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasında bahsettiği o miniğin Yunanistan yolundaki mücadelesi böyle...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasında bahsettiği o miniğin Yunanistan yolundaki mücadelesi böyle görüntülenmişti.
08.03.2020 17:54 | Son Güncelleme: 08.03.2020 17:55
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasında bahsettiği o miniğin Yunanistan yolundaki mücadelesi böyle görüntülenmişti
Kaynak: İHA
Haberin Videosu: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasında bahsettiği o miniğin Yunanistan yolundaki mücadelesi böyle...