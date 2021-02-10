Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Millete Sesleniş ne zaman olacak? Ulusa Sesleniş konuşması ne zaman?
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Millete Sesleniş ne zaman olacak? Ulusa Sesleniş konuşması ne zaman?

10.02.2021 16:48 | Son Güncelleme: 10.02.2021 16:51
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Millete Sesleniş ne zaman olacak? Ulusa Sesleniş konuşması ne zaman?

Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Millete Sesleniş programında önemli açıklamalarda bulunacak. Peki, Millete Sesleniş ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Ulusa Sesleniş programı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yapılacak? Millete Sesleniş canlı yayın izle!

Tüm Türkiye'nin gözü bugün açıklanacak olan müjdeli habere çevrildi. Vatandaşlar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün hangi müjdeleri açıklayacağını merak ediyor. Peki, Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün ne açıklayacak, müjdeli haberler ne olacak? Ekonomik bir müjde mi olacak?

MİLLETE SESLENİŞ PROGRAMI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşma yapacağı Millete Sesleniş programı 10 Şubat Çarşamba günü yapılacak. Programın henüz saati belli olmadı fakat akşam vakitlerinde yapılması bekleniyor.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ULUSA SESLENİŞ PROGRAMINDA NE AÇIKLAYACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan günler öncesinde Çarşamba gününü işaret etmişti. Bugün önemli açıklamalarda bulunacak olan Erdoğan'ın Ulusa Sesleniş programı bugün akşam olacak.

BUGÜNKÜ MÜJDE NE OLACAK?

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; müjdenin yerli aşı ile ilgili olabileceği belirtiliyor. Türkiye'de yürütülen yerli aşı çalışmalarında gelinen son durumun aktarılacağı ve bir tarihin açıklanacağı ifade ediliyor.

Yine, Adalet Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yürütülen reformların da açıklanacağını tahmin edenler var. Bununla beraber Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, İnsan Hakları Eylem Planı'nı açıklayacağı da konuşuluyor.

Kulislerde, Erdoğan'ın enerji alanında da müjde açıklayacağına dair tahminler yürütülüyor. Altın madeni ve Akdeniz'de yeni doğal gaz rezervinin olabileceği ifade ediliyor. Ayrıca, Kanal İstanbul ile ilgili yeni gelişmelerin paylaşılabileceği de aktarılıyor.

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