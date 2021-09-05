Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kitabı çıkıyor
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kitabı çıkıyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kaleme aldığı "Daha Adil Bir Dünya Mümkün" isimli kitap 6 Eylül'de çıkıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kaleme aldığı "Daha Adil Bir Dünya Mümkün" isimli kitap 6 Eylül'de çıkıyor. 7 Eylül'den itibaren de

tüm kitapçıların raflarında yer alacak

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Recep Tayyip Erdoğan'ın yazdığı kitapta ara başlıklar halinde dünya genelindeki sorunlar ele alınarak çözüm yolları anlatılıyor.

Küresel olarak yeniden yapılandırılacak bir sürece dikkat çekilip,

gerçekçi bir yol haritası çizilmesi gerektiği vurgulanıyor.

Daha Adil Bir Dünya Mümkün' isimli kitabın arka kapağında ise

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kaleme alınan

sözlere yer veriliyor.

Kullanılan metinde Erdoğan'ın 2013 yılında Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde dile getirdiği 'Dünya beşten büyüktür' ifadesine de yer verildi.

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Türkçe olarak hazırlanan kitap, 40 TL'den satışa sunulacak.

Kitabı internetten sipariş verenler ise 32 liraya alabilecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kitabı çıkıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kitabı çıkıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kitabı çıkıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kitabı çıkıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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