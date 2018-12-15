Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kermes Ziyareti
- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kermes ziyareti Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yol üzerindeki çocuklara hediye dağıtması DENİZLİ - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Denizli Kadın Kolları Başkanlığının Yerli Malı Haftası dolayısıyla kadınlara maddi destek sağlamak...
- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kermes ziyareti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yol üzerindeki çocuklara hediye dağıtması DENİZLİ - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Denizli Kadın Kolları Başkanlığının Yerli Malı Haftası dolayısıyla kadınlara maddi destek sağlamak amacıyla açtığı "AK Kadınlar yerli üretir, milli tüketir, ekonomiye destek verir" adıyla düzenlenen kermesi ziyaret etti.