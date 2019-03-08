Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Katılacağı Miting Öncesi Yoğun Güvenlik Önlemi

Şanlıurfa'da Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'ın katılacağı miting öncesi yoğun güvenlik önlemleri alındı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan, 31 Mart Yerel Seçimleri için mitinglerine devam ediyor. Erdoğan'ın Şanlıurfa'da katılacağı 'Büyük Şanlıurfa Mitingi' öncesi İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polisler, alanda yoğun güvenlik önlemi aldı. Alana giriş için çok sayıda kontrol noktası oluşturuldu. Miting alanı çevresinde de zırhlı araçlarla devriye gezildi. Üst düzey güvenlik önlemlerinin alındığı 11 Nisan Meydanı'nda miting saat 14.00'te gerçekleştirilecek. Vatandaşlar kendilerine ayrılan giriş bölümlerinde yapılacak üst aramalarının ardından alana alınacak.

Törende Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şanlıurfalılara hitap edecek. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA