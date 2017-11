Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Katar'daki Türk Birliğini Ziyareti - Doha

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Katar'daki kahramanlarımızdan beklentimiz şudur; silahınız ve yüreğinizle askeri vazifenizi icra ederken duruşunuz, sevginiz ve saygınızla da Katar halkının kalbini fethetmelisiniz." dedi.



Erdoğan, Doha'daki resmi temasları kapsamında ziyaret ettiği Katar Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Kara Unsur Komutanlığında incelemelerde bulundu.



Komutanlıkta görevli personele hitap eden Erdoğan, "Hepinize ülkemden, 80 milyon vatandaşımdan selamlar getirdim. Türk milletinin her bir ferdinin selamı, sevgisi, duası sizlerle beraberdir." diye konuştu.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türk askeri için Katar'ın gurbet olmadığını" söyledi.



Katar'da görevli Türk askerinin, öz kardeşlerinin evinde olduğunu vurgulayan Erdoğan, "Sizler, diğer ülkelerin yurt dışında görev yapan askerleri gibi değilsiniz çünkü sizlerin buradaki varlığının yegane sebebi dostluktur, huzurdur, güvendir, barıştır. Bir kardeşin bir kardeşe olan desteği neyse sizlerin buradaki varlığının anlamı da budur." ifadelerini kullandı.



Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Zor zamanlarda kardeşlerinizin, dostlarınızın yanında olmak, ecdadımızın bize bıraktığı en büyük miraslardan biridir. Üstelik tarih boyunca bu desteğimizi bedeli ne olursa olsun vermekten çekinmemişizdir. Katar'da 2015 yılından beri mevcut bulunan birliğimizi, yaşanan son krizin ardından üç katına çıkartarak bu konudaki kararlılığımızı bir kez daha ortaya koyduğumuza inanıyorum. Gönül coğrafyamızın bu müstesna köşesinde görev yapan siz kıymetli askerlerimiz işte bu misyonla burada görev yapıyorsunuz.



Diğer yerlerde görev yapan askerlerimiz gibi Katar'daki kahramanlarımızdan beklentimiz şudur; silahınız ve yüreğinizle askeri vazifenizi icra ederken duruşunuz, sevginiz ve saygınızla da Katar halkının kalbini fethetmelisiniz. Bizim askerimizi diğer tüm askerlerden ayırt eden en önemli fark, görevini yaparken ahlakını, vicdanını, Allah korkusunu asla askıya almıyor olmasıdır. Bugün bir asır önce bırakıp gittiğimiz yerleri ziyaret ettiğimizde karşılaştığımız muhabbetin, sevginin, hüsnükabulün gerisinde işte bu gerçek vardır."



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk askerinin, Katar'da asırlar boyunca silinmeyecek, daima takdirle ve özlemle yad edilecek derin bir iz bırakacağına inandığını belirtti.



Askerlere, Türkiye'yi ve Türk milletini temsil ettikleri bu kutlu görevlerinde başarılar dileyen Erdoğan, şunları kaydetti:



"Katarlı dostlarımıza, sizlere verdikleri destek, gösterdikleri kolaylık, sağladıkları ve sağlayacakları imkanlar için teşekkür ediyorum. Allah'tan, Körfez bölgesinde ve tüm coğrafyamızda yaşanan krizlerin bir an önce suhuletle sonuçlanmasını niyaz ediyorum. Rabbimden bizleri tüm kardeşlerimizle birlikte güvenli ve müreffeh bir geleceğe kavuşturmasını diliyorum. Rabbim sizleri her türlü kazadan, beladan, tehlikeden muhafaza eylesin. Rabbim yar ve yardımcınız olsun."



Erdoğan, sözlerini Arapça "Allah'a emanet olun." diyerek tamamladı.