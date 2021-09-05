Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kaleme aldığı kitap yarın çıkıyor
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kaleme aldığı kitap yarın çıkıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kaleme aldığı kitap yarın çıkıyor
Demirören Haber Ajansı / Ferhat Ekinci - Haberler | Politika

CUMHURBAŞKANLIĞI İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendi kaleme aldığı 'Daha Adil Bir Dünya Mümkün' kitabının yarın çıkacağını duyurdu.

CUMHURBAŞKANLIĞI İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendi kaleme aldığı 'Daha Adil Bir Dünya Mümkün' kitabının yarın çıkacağını duyurdu.

İletişim Başkanı Altun, Twitter hesabından yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kaleme aldığı 'Daha Adil Bir Dünya Mümkün' kitabının yarın çıkacağını belirtti. Altun, açıklamasında "Cumhurbaşkanımızın 'Daha Adil Bir Dünya Mümkün' kitabı yarın okurlarıyla buluşuyor. Çok heyecanlıyız. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, bu esere çok büyük emek harcadı. Bu eser, her şeyden önce Birleşmiş Milletler'in yeniden yapılanması için somut bir model önerisinde bulunuyor" ifadelerini kaydetti. Altun'un paylaştığı kitabın tanıtım broşüründe ise Erdoğan'a ait 'Çocukların öldüğü ve öldürüldüğü bir dünyada hiç kimse mağdur değildir' sözü yer aldı. 


Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kaleme aldığı kitap yarın çıkıyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ferhat Ekinci

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