Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabulü - Fas'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Ali Lazreq

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabulü - Fas'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Ali Lazreq

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fas'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Ali Lazreq'i kabul etti.

28.08.2019 15:52
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabulü - Fas'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Ali Lazreq

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fas'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Ali Lazreq'i kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde Büyükelçi Lazreq, Erdoğan'a güven mektubu sundu.

Büyükelçi Lazreq'in eşi ve çocukları ile bazı büyükelçilik mensuplarını Erdoğan'a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabulü - Fas'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Ali Lazreq
Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et