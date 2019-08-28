Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabulü - Fas'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Ali Lazreq

28.08.2019 15:52

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fas'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Ali Lazreq'i kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde Büyükelçi Lazreq, Erdoğan'a güven mektubu sundu.

Büyükelçi Lazreq'in eşi ve çocukları ile bazı büyükelçilik mensuplarını Erdoğan'a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.

Kaynak: AA