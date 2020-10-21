Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabulü
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabulü

21.10.2020 15:47 | Son Güncelleme: 21.10.2020 15:50
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabulü

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Jürgen Schulz'u kabul etti.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Jürgen Schulz'u kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, Büyükelçi Schulz, Erdoğan'a güven mektubu sundu.

Büyükelçi Schulz'un eşi ve bazı büyükelçilik mensuplarını Erdoğan'a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yıldız Nevin Gündoğmuş

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