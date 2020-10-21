Malta'nın Ankara Büyükelçisi Cutajar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malta'nın Ankara Büyükelçisi Theresa Cutajar'ı kabul etti.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malta'nın Ankara Büyükelçisi Theresa Cutajar'ı kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde Büyükelçi Cutajar, Erdoğan'a güven mektubu sundu.

Büyükelçi Cutajar, bazı büyükelçilik mensuplarını da Erdoğan'a takdim etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sıtkı İlanbey