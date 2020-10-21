Malta'nın Ankara Büyükelçisi Cutajar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu
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Malta'nın Ankara Büyükelçisi Cutajar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu

21.10.2020 14:27 | Son Güncelleme: 21.10.2020 15:11

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malta'nın Ankara Büyükelçisi Theresa Cutajar'ı kabul etti.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malta'nın Ankara Büyükelçisi Theresa Cutajar'ı kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde Büyükelçi Cutajar, Erdoğan'a güven mektubu sundu.

Büyükelçi Cutajar, bazı büyükelçilik mensuplarını da Erdoğan'a takdim etti.

Malta'nın Ankara Büyükelçisi Cutajar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu
Malta'nın Ankara Büyükelçisi Cutajar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu
Malta'nın Ankara Büyükelçisi Cutajar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu
Malta'nın Ankara Büyükelçisi Cutajar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu
Malta'nın Ankara Büyükelçisi Cutajar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu
Malta'nın Ankara Büyükelçisi Cutajar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu
Malta'nın Ankara Büyükelçisi Cutajar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sıtkı İlanbey

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