Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabulü
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabulü

-Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kabulünden detaylar Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Konya'da yaşayan görme engelli imam hatip ortaokulu 6'ncı sınıf öğrencisi Ravzanur Koçaker ve ailesini kabul etti.

01.07.2020 18:01 | Son Güncelleme: 01.07.2020 19:17

-Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kabulünden detaylar Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Konya'da yaşayan görme engelli imam hatip ortaokulu 6'ncı sınıf öğrencisi Ravzanur Koçaker ve ailesini kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabulü

Kaynak: AA

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