Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabulü

21.10.2019 17:36

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İrlanda'nın Ankara Büyükelçisi Sonya Mcguıness'i kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde Büyükelçi Mcguıness, Erdoğan'a güven mektubu sundu.

Erdoğan, Büyükelçi Mcguıness'in eşi Feilim McLaughlin, kızları Sabha ve Aingeal ile bir süre sohbet etti.

Büyükelçi Mcguıness'in, eşi, kızları ve bazı büyükelçilik mensuplarını Erdoğan'a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.

Kaynak: AA