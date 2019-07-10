Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabulü

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabulü

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gençlik Köprüleri Projesi kapsamında TÜRKEN Vakfının misafiri olarak Türkiye'ye gelen Amerikalı öğrencileri Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabulü

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gençlik Köprüleri Projesi kapsamında TÜRKEN Vakfının misafiri olarak Türkiye'ye gelen Amerikalı öğrencileri Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.
Kabulün ardından Erdoğan, öğrencilerle fotoğraf çektirdi.

Kaynak: AA
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