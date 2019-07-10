Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabulü
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gençlik Köprüleri Projesi kapsamında TÜRKEN Vakfının misafiri olarak Türkiye'ye gelen Amerikalı öğrencileri Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gençlik Köprüleri Projesi kapsamında TÜRKEN Vakfının misafiri olarak Türkiye'ye gelen Amerikalı öğrencileri Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.
Kabulün ardından Erdoğan, öğrencilerle fotoğraf çektirdi.
Kaynak: AA
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