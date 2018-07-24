Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kabulü
- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gelişi Zambiya Büyükelçisi Joseph Chilengi ve beraberindekilerin gelişleri Zambiya Büyükelçisi Joseph Chilengi'nin Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a güven mektubu sunması Fotoğraf çekimi ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip...
- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gelişi
Zambiya Büyükelçisi Joseph Chilengi ve beraberindekilerin gelişleri
Zambiya Büyükelçisi Joseph Chilengi'nin Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a güven mektubu sunması
Fotoğraf çekimi ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zambiya Büyükelçisi Joseph Chilengi'yi kabul etti.