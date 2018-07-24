Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kabulü

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kabulü

- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gelişi Zambiya Büyükelçisi Joseph Chilengi ve beraberindekilerin gelişleri Zambiya Büyükelçisi Joseph Chilengi'nin Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a güven mektubu sunması Fotoğraf çekimi ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip...

- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gelişi
Zambiya Büyükelçisi Joseph Chilengi ve beraberindekilerin gelişleri
Zambiya Büyükelçisi Joseph Chilengi'nin Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a güven mektubu sunması
Fotoğraf çekimi ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zambiya Büyükelçisi Joseph Chilengi'yi kabul etti.

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